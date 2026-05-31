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Spettacolo

Roberto Bolle porta la danza tra i banchi: “Così si accendono le emozioni nei ragazzi”

Chiara Ribichini

Chiara Ribichini
Foto: Vito Lorusso

L’étoile ha coinvolto più di 200 ragazzi delle medie di Milano e dell’hinterland nel progetto “A Scuola Danzando”, con cui ha portato la danza gratuitamente durante l’intero anno scolastico. Un’esperienza che si è conclusa con uno spettacolo agli Arcimboldi. “Molti di loro non erano mai entrati in un teatro, non sapevano cosa significasse muoversi sulla musica in uno spazio. La danza è inclusiva, è strumento di educazione emotiva e sociale. Ed è stato bello vedere come si sono accesi e uniti” racconta. L’intervista

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