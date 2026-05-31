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Quali Paesi Ue hanno più detenuti e carceri sovraffollate?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Secondo l’ultimo aggiornamento di Eurostat, nel 2024 i Paesi Ue contavano nel complesso 508.746 detenuti, un dato in aumento del 2% rispetto al 2023 e addirittura del 10% rispetto al 2020, anno in cui si era toccato un picco minimo ventennale di 463.376 detenuti

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