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Meloni e von der Leyen, da alleate a contendenti

Andrea Bonini
©Getty

Tra vincoli di bilancio, guerra in Medio Oriente, crisi energetica, il rapporto tra Roma e Bruxelles si irrigidisce: l’Italia chiede flessibilità, l’Ue frena, mentre Meloni prova a tenere insieme governo, conti e ruolo internazionale dell’Italia

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