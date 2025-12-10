Scontri Thailandia-Cambogia, 500mila evacuati. Trump: fermerò guerra

Thailandia e Cambogia si contendono la linea di demarcazione coloniale del loro confine lunga 800 chilometri. Gli scontri di questa settimana sono i più cruenti da quelli – andati avanti per cinque giorni - del luglio scorso. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che telefonerà ai primi ministri di Thailandia e Cambogia per contribuire a mettere fine al conflitto ascolta articolo

Sono oltre 500.000 le persone evacuate dalle regioni di confine tra Thailandia e Cambogia, due paesi che si contendono da tempo la linea di demarcazione coloniale del loro confine lunga 800 chilometri. "Oltre 400.000 persone sono state trasferite nei rifugi", ha dichiarato in una conferenza stampa il portavoce del ministero della Difesa thailandese, Surasant Kongsiri. "I civili hanno dovuto evacuare in massa a causa di quella che abbiamo valutato come una minaccia imminente per la loro sicurezza", ha aggiunto. "In totale, 20.105 famiglie, ovvero 101.229 persone, sono state evacuate nei rifugi e presso i propri parenti in cinque province", ha dichiarato da parte sua la portavoce del ministero della Difesa cambogiano, Maly Socheata.

©Getty

I due Paesi si accusano a vicenda I due paesi si accusano a vicenda di aver scatenato la ripresa delle ostilità che hanno causato almeno 11 morti: sette civili cambogiani e quattro soldati thailandesi, secondo gli ultimi dati delle autorita'. La Cambogia e la Thailandia, che da tempo si contendono porzioni di territorio lungo il confine, si erano già scontrate a luglio. Cinque giorni di combattimenti, via terra e via aria, avevano causato 43 morti e costretto circa 300.000 persone a evacuare da entrambe le parti. Il 26 ottobre le due parti avevano firmato un accordo di cessate il fuoco, sotto l'egida del presidente americano Donald Trump. Una tregua fragile che si è sgretolata con gli scontri che si sono estesi a nuove aree del confine, costringendo a un esodo di massa di civili. Approfondimento Scontri Thailandia – Cambogia, migliaia gli sfollati

©Getty