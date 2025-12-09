Scontri Thailandia – Cambogia, migliaia gli sfollati

Offerte Sky
Il 9 dicembre migliaia di residenti delle province thailandesi al confine con la Cambogia hanno lasciato le loro abitazioni per cercare riparo nei centri di evacuazione. Le persone sono state assistite con cure mediche e distribuzione di acqua nelle aree di Buriram e Sisaket. I combattimenti sono ripresi l’8 dicembre lungo la frontiera contesa, con accuse reciproche tra i due Paesi. Resta incerto il destino del fragile cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti la scorsa estate.

