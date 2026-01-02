Turchia, la neve ha bloccato le strade nei villaggi dell'est

Le abbondanti nevicate hanno paralizzato l’accesso a centinaia di villaggi e zone rurali nell’est della Turchia. Le province più colpite sono Van, Mus, Tunceli e Siirt, dove le strade restano chiuse. Mezzi spazzaneve e squadre comunali sono impegnati a liberare le vie verso i villaggi e i centri abitati, cercando di ripristinare la circolazione