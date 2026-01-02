Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Turchia, la neve ha bloccato le strade nei villaggi dell'est

Mondo

Le abbondanti nevicate hanno paralizzato l’accesso a centinaia di villaggi e zone rurali nell’est della Turchia. Le province più colpite sono Van, Mus, Tunceli e Siirt, dove le strade restano chiuse. Mezzi spazzaneve e squadre comunali sono impegnati a liberare le vie verso i villaggi e i centri abitati, cercando di ripristinare la circolazione

Prossimi video

Svizzera, ragazzo racconta momenti drammatici dell'incendio

Mondo

Strage Crans Montana, feriti gravi trasportati in aereo

Mondo

Cosa è avvenuto a Crans-Montana: la ricostruzione dai video dell'incendio

Mondo

Crans-Montana, ragazzo sopravvissuto: "Io sotto shock"

Mondo

Crans-Montana, un testimone: alcool anche ai minorenni

Mondo

Le prime fiamme divampate a Crans-Montana

Mondo