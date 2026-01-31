Gaza, Israele bombarda stazione di polizia: decine di morti

A Gaza City l’esercito israeliano ha eseguito un bombardamento contro una stazione di polizia provocando la morte di almeno 26 persone. Le esplosioni hanno colpito anche case e tende che ospitavano sfollati palestinesi.
