Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Meningite nel Regno Unito, studenti in coda per il vaccino

Mondo

Code di studenti nel campus dell’Università del Kent per ricevere il vaccino dopo il focolaio di meningite che ha colpito l’area. Le autorità sanitarie hanno confermato 20 casi e due decessi, molti legati a un locale di Canterbury. Il ministro della Salute Wes Streeting ha definito la situazione seria ma ha rassicurato: il rischio di diffusione resta basso.

Prossimi video

Iran, ucciso ministro dell'intelligence

Mondo

Svizzera, precipita cabina della funivia: un morto

Mondo

Generazione Europa, le conseguenze globali della crisi in Medioriente

Mondo

Iraq-Giordania, viaggi in auto per stop ai voli

Mondo

Missili a grappolo iraniani sfidano difese di Israele

Mondo

Iran, intelligence Usa: regime indebolito ma intatto

Mondo