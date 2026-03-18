Meningite nel Regno Unito, studenti in coda per il vaccino

Code di studenti nel campus dell’Università del Kent per ricevere il vaccino dopo il focolaio di meningite che ha colpito l’area. Le autorità sanitarie hanno confermato 20 casi e due decessi, molti legati a un locale di Canterbury. Il ministro della Salute Wes Streeting ha definito la situazione seria ma ha rassicurato: il rischio di diffusione resta basso.
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