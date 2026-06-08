Filippine, terremoto di magnitudo 7.8: morti e crolli

Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito l'isola meridionale filippina di Mindanao, causando diversi morti e feriti. A General Santos City un edificio con un fast food è crollato e le squadre di soccorso sono intervenute. È crollata anche la Matanao National High School nel Davao del Sur. A causa del sisma, le autorità segnalano numerosi danni strutturali e scosse di assestamento in corso.
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