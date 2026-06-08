Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Guerra Ucraina, E3 a Londra: piano in 5 punti per la pace

Mondo

I leader di Gran Bretagna, Francia e Germania hanno sostenuto la proposta di colloqui diretti tra Zelensky e Putin per un cessate il fuoco, con il coinvolgimento di Usa ed Europa. L'incontro si è tenuto a Downing Street il 7 giugno, dove Starmer ha ospitato Zelensky e i leader dell'E3. Il summit ha fissato cinque punti per la pace: cessazione delle ostilità, diritto dell'Ucraina a scegliere le proprie alleanze, garanzie di sicurezza vincolanti, dispiegamento di una forza multinazionale e congelamento dei beni russi fino al risarcimento di Kiev.

Prossimi video

New York, accoltellamento alla Penn Station: alcuni feriti

Mondo

Legends a New York, Infantino porta le star del calcio in città

Mondo

Il Papa in Spagna sui migranti: nessuna nazione sia lasciata sola

Mondo

Il Papa in Spagna: la pace richiede coraggio diplomatico

Mondo

Il Papa in Spagna: riarmo non può essere isposta a fragilità

Mondo

Viaggio del Papa in Spagna, primo Pontefice nel Parlamento spagnolo

Mondo