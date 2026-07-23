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Cina, tra le risaie spunta il disegno di un panda gigante

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Nelle vaste risaie cinesi di Chongzhou, nella città di Chengdu, è comparsa una maestosa figura creata attraverso l'uso di diverse varietà di riso colorato. Le riprese aeree mostrano il disegno di un panda gigante intento ad abbracciare un grande giara di vino. L'opera combina il celebre simbolo dell'animale con la tradizione e la cultura legata ai liquori della provincia dello Sichuan.

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