Nelle vaste risaie cinesi di Chongzhou, nella città di Chengdu, è comparsa una maestosa figura creata attraverso l'uso di diverse varietà di riso colorato. Le riprese aeree mostrano il disegno di un panda gigante intento ad abbracciare un grande giara di vino. L'opera combina il celebre simbolo dell'animale con la tradizione e la cultura legata ai liquori della provincia dello Sichuan.
Prossimi video
Cina, tra le risaie spunta il disegno di un panda gigante
Mondo
Accordo sul nucleare, firmata intesa tra USA e Arabia Saudita
Mondo
Maltempo in Brasile, straripano i fiumi nel sud del Paese
Mondo
West Virginia, forti piogge e allagamenti a Buckhannon
Mondo
Iran, dodicesima notte consecutiva di attacchi americani
Mondo
Sky TG24, Timeline, Guerra in Medioriente: continuano gli attacchi degli Stai Uniti, con l'Iran che risponde colpendo i Paesi del Golfo
Mondo
Rogo Francia, 12mila evacuati nel dipartimento della Gironda
Mondo