Orso resta bloccato su un palo elettrico e muore folgorato

Un orso è morto folgorato dopo essersi arrampicato su un palo dell'alta tensione nel New Mexico, negli Stati Uniti. L'animale, in evidente difficoltà, è stato notato da alcuni passanti mentre ansimava sulla cima della struttura. Secondo le autorità, la folla di curiosi che si è radunata nella zona per fare foto e video avrebbe spaventato l’animale, che non è riuscito a scendere ed è rimasto folgorato