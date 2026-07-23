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Orso resta bloccato su un palo elettrico e muore folgorato

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Un orso è morto folgorato dopo essersi arrampicato su un palo dell'alta tensione nel New Mexico, negli Stati Uniti. L'animale, in evidente difficoltà, è stato notato da alcuni passanti mentre ansimava sulla cima della struttura. Secondo le autorità, la folla di curiosi che si è radunata nella zona per fare foto e video avrebbe spaventato l’animale, che non è riuscito a scendere ed è rimasto folgorato

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