Maltempo in Brasile, straripano i fiumi nel sud del Paese

Intense piogge e inondazioni hanno colpito il sud del Brasile, provocando l'esondazione di diversi fiumi. Nella città di Passo Fundo, nel Rio Grande do Sul, l'acqua ha invaso abitazioni e terreni agricoli. Almeno 73 comuni hanno subito danni a causa del maltempo. L'istituto meteorologico nazionale ha emesso quattro allerte rosse per il rischio di ulteriori precipitazioni estreme e frane.