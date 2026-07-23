Iran, dodicesima notte consecutiva di attacchi americani

Le forze armate statunitensi hanno completato una nuova serie di raid contro target militari in Iran per la dodicesima notte consecutiva su direttiva del presidente Donald Trump. Gli attacchi hanno colpito strutture missilistiche, droni e difese aeree per ridurre le minacce alle navi commerciali. Dalla fine di febbraio, oltre cinquantamila militari USA operano nell'area del Medio Oriente.