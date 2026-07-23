Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Rogo Francia, 12mila evacuati nel dipartimento della Gironda

Mondo

Un vasto incendio boschivo sta colpendo il dipartimento della Gironda, nel sud-ovest della Francia. Le fiamme hanno già distrutto duemila ettari di vegetazione colpendo duramente il settore a Nord di Cap Ferret e spingendo le autorità a evacuare circa 12mila persone nell'area del bacino d'Arcachon. Sul posto oltre mille vigili del fuoco combattono il rogo alimentato da settimane di caldo, vento e siccità.

Prossimi video

Un drago nei cieli di Glasgow per i Giochi del Commonwealth

Mondo

Orso resta bloccato su un palo elettrico e muore folgorato

Mondo

Cina, tra le risaie spunta il disegno di un panda gigante

Mondo

Accordo sul nucleare, firmata intesa tra USA e Arabia Saudita

Mondo

Maltempo in Brasile, straripano i fiumi nel sud del Paese

Mondo

West Virginia, forti piogge e allagamenti a Buckhannon

Mondo