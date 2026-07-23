Rogo Francia, 12mila evacuati nel dipartimento della Gironda

Un vasto incendio boschivo sta colpendo il dipartimento della Gironda, nel sud-ovest della Francia. Le fiamme hanno già distrutto duemila ettari di vegetazione colpendo duramente il settore a Nord di Cap Ferret e spingendo le autorità a evacuare circa 12mila persone nell'area del bacino d'Arcachon. Sul posto oltre mille vigili del fuoco combattono il rogo alimentato da settimane di caldo, vento e siccità.