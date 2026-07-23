West Virginia, forti piogge e allagamenti a Buckhannon

Forti piogge hanno provocato estesi allagamenti a Buckhannon, nel West Virginia, travolgendo strade e vie d'accesso. Le autorità locali hanno schierato le squadre di soccorso per evacuare i residenti rimasti isolati. A causa del maltempo, il governatore Patrick Morrisey ha dichiarato lo stato di emergenza per tutte le 55 contee dello Stato americano.
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