Un imponente drago animatronico, ispirato alla serie tv "House of the Dragon", è stato fatto volare nei cieli di Glasgow in occasione dell'apertura dei Giochi del Commonwealth 2026. Il modello 3D è composto da 23 parti mobili, pesa 13 chilogrammi ed è stato costruito in tre mesi da un team di 14 persone.
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Un drago nei cieli di Glasgow per i Giochi del Commonwealth
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