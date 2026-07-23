Proteste contro il governo in Albania, scontri al corteo

Violenti scontri sono scoppiati a Tirana, all'esterno del parlamento albanese, tra le forze dell'ordine e centinaia di manifestanti antigovernativi. La protesta, nata un mese fa contro la costruzione di un resort di lusso ad opera del genero di Trump, Jared Kushner, si è trasformata in una rivolta generale contro la corruzione. I manifestanti chiedono le dimissioni del premier Edi Rama.