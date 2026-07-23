Caldo record in Giappone, a Kyoto sfiorati i 40 gradi

Un'ondata di caldo eccezionale sta travolgendo il Giappone, con temperature che hanno sfiorato i 40 gradi a Kyoto. L'agenzia meteorologica ha introdotto ufficialmente il termine "kokushobi" per definire i giorni di caldo brutale oltre i 40 gradi, mentre negli ospedali si contano già migliaia di ricoveri per colpi di calore.
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