Guerra Iran: missili su Israele, Idf attacca Teheran

Nella notte le forze israeliane hanno colpito obiettivi militari nell'Iran occidentale e centrale. L'attacco è arrivato dopo il lancio di undici missili da parte di Teheran, tutti intercettati senza causare vittime. Il presidente statunitense Donald Trump ha telefonato a Benjamin Netanyahu invitandolo a evitare rappresaglie, ma l'escalation ora mina la fragile tregua siglata l'8 aprile.
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