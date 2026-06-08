Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Guerra Iran: missili su Israele, Idf attacca Teheran

Mondo

Nella notte le forze israeliane hanno colpito obiettivi militari nell'Iran occidentale e centrale. L'attacco è arrivato dopo il lancio di undici missili da parte di Teheran, tutti intercettati senza causare vittime. Il presidente statunitense Donald Trump ha telefonato a Benjamin Netanyahu invitandolo a evitare rappresaglie, ma l'escalation ora mina la fragile tregua siglata l'8 aprile.

Prossimi video

Guerra Iran: missili su Israele, Idf attacca Teheran

Mondo

Trump frena Netanyahu: non reagire ad attacchi

Mondo

Vertice a Londra tra Zelensky, Starmer, Macron e Merz

Mondo

Il Papa: "Chiesa vuole rimanere in dialogo col mondo"

Mondo

Israele, un morto e cinque feriti in sparatoria

Mondo

Israele, sparatorie vicino alla Cisgiordania: un morto

Mondo