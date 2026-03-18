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Svizzera, precipita cabina della funivia: un morto

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Una cabina della funivia è precipitata nella località sciistica svizzera di Engelberg, durante forti raffiche di vento. A bordo si trovava una sola persona, morta nell’impatto dopo che la cabina si è ribaltata più volte lungo il versante. Il servizio è stato sospeso e un elicottero di soccorso è intervenuto sul posto. Aperta un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.

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