Svizzera, precipita cabina della funivia: un morto

Una cabina della funivia è precipitata nella località sciistica svizzera di Engelberg, durante forti raffiche di vento. A bordo si trovava una sola persona, morta nell’impatto dopo che la cabina si è ribaltata più volte lungo il versante. Il servizio è stato sospeso e un elicottero di soccorso è intervenuto sul posto. Aperta un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.