Guerra Ucraina, missili russi contro un condominio a Kharkiv

Due missili russi hanno colpito un condominio a Kharkiv, causando almeno 19 feriti, tra cui un bambino di sei mesi. Le autorità locali hanno confermato che nella zona non ci sono obiettivi militari
