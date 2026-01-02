Gaza, Angelina Jolie visita il valico di Rafah in Egitto

Angelina Jolie ha visitato il valico di Rafah in Egitto, al confine con Gaza, e un ospedale ad Arish dove sono trattati pazienti palestinesi trasferiti dalla Striscia. La visita avviene in un momento delicato sul possibile avvio della seconda fase del cessate il fuoco tra Israele e Hamas. La tensione rimane alta e le violazioni del cessate il fuoco si susseguono da entrambe le parti
