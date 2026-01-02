Strage a Crans-Montana, 47 morti e 6 italiani dispersi. Oggi Tajani in Svizzera. LIVE
La deflagrazione, innescata da un rogo partito da alcune candele e da un petardo, ha distrutto il locale: l'incendio è stato alimentato dal 'flashover', un rapido e violento propagarsi delle fiamme in ambienti chiusi. Molte vittime, tra loro tanti giovani, sono irriconoscibili perché sfigurate dalle ustioni. Il ministro Tajani oggi sarà a Crans-Montana: "Difficilissimo identificare le vittime - ha detto - Ci vorranno settimane". Cordoglio dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni
Sono almeno 47 i morti e 112 i feriti nell'incendio di un locale a Crans-Montana, in Svizzera. Sei gli italiani dispersi e 13 in ospedale. Una 16enne italiana è ricoverata in coma all'ospedale di Zurigo. Al Niguarda di Milano sono arrivate due 16enni e una donna di 30 anni in gravi condizioni. Molte vittime, tra loro tanti giovani, sono irriconoscibili perché sfigurate dalle ustioni. La deflagrazione, innescata da un rogo partito da alcune candele e da un petardo, ha distrutto il locale: l'incendio è stato alimentato dal 'flashover', un rapido e violento propagarsi delle fiamme in ambienti chiusi. Molti ragazzi sarebbero rimasti intrappolati nel bar interrato: “L'unica via di fuga era una scala, la porta per uscire era stretta”, raccontano testimoni. Il ministro Tajani oggi sarà a Crans-Montana: "Difficilissimo identificare le vittime - ha detto - Ci vorranno settimane". Cordoglio dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni.
Ambasciatore Cornado: "6 italiani dispersi e 13 in ospedale"
"Abbiamo sei italiani dispersi e tredici ricoverati in vari nosocomi svizzeri e a Milano al Niguarda". Lo ha detto al Tg1 l'ambasciatore in Svizzera Gian Lorenzo Cornado in un ultimo aggiornamento sull'incendio a Crans-Montana.
Schillaci: "Cordoglio per tragedia, vicini a nostri connazionali"
"La tragedia di Crans-Montana ci sconvolge ed esprimo il mio profondo cordoglio alle famiglie delle vittime. In queste ore difficili siamo vicini ai familiari dei nostri connazionali rimasti feriti e di chi è ancora in attesa di notizie. Ringrazio tutti gli operatori sanitari e le strutture del nostro servizio sanitario che in diverse Regioni si sono prontamente attivate per sostenere le operazioni di soccorso e di assistenza ai feriti". E' quanto dichiara il ministro della Salute, Orazio Schillaci.
Tajani: "Ci vorranno settimane per identificare le vittime" a Crans-Montana
"Stiamo seguendo le famiglie italiane che sono lì in attesa di avere notizie". Lo ha rimarcato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in collegamento telefonico con Quarto Grado su Rete4 con riferimento alla tragedia nel bar di Crans-Montana, sottolineando che è "difficilissimo identificare le vittime. Ci vorranno settimane per comprendere di chi si tratta", ha detto e ha confermato che al momento sono stati identificati "una dozzina di italiani" ricoverati negli ospedali svizzeri, si contano 19 italiani coinvolti, sottolineando ancora la difficoltà di indentificare anche i feriti. "Adesso siamo a 19 italiani dispersi, spiegando che "la situazione è molto complicata" e che questa cifra fa riferimento a "19 famiglie ci hanno detto che loro cari non rispondono all'appello". Tajani ha quindi rinnovato l'appello: "se ci sono italiani che hanno familiari dispersi si mettano in contatto con la nostra unità di crisi o con l'ambasciata".