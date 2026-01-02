Esplosione a Crans-Montana, le autorità evocano l'ipotesi 'flashover'

Si tratta del passaggio repentino da un incendio localizzato a uno generalizzato: se il calore si accumula sotto il soffitto, i gas di combustione si diffondono nello spazio e, di conseguenza, la temperatura sale molto rapidamente a diverse centinaia di gradi. Secondo gli esperti, con l'accensione simultanea e improvvisa di altri materiali combustibili, la sopravvivenza è praticamente impossibile

Nel bar di Crans-Montana teatro del drammatico incendio della notte di Capodanno (COSA SAPPIAMO FINORA), si sarebbe verificato un "flashover", un fenomeno pericolosissimo che vede il fuoco propagarsi all'improvviso e con violenza in ambienti chiusi. A scriverlo è l'agenzia di stampa svizzera Keystone-ATS citando le autorità del canton Vallese. Il flashover avrebbe, quindi, provocato una o più esplosioni, aggiunge la stessa agenzia. Con il termine flashover - viene spiegato - si intende il passaggio repentino da un incendio localizzato a un incendio generalizzato. "Un fuoco può ad esempio iniziare da un apparecchio in una stanza. Se il calore si accumula sotto al soffitto, i gas di combustione si diffondono nello spazio e la temperatura sale molto rapidamente a diverse centinaia di gradi. Ciò può provocare l'accensione simultanea e improvvisa di altri materiali combustibili, con una propagazione fulminea delle fiamme", spiega ancora Keystone-ATS . In tale contesto, la sopravvivenza è praticamente impossibile e la situazione costituisce un pericolo mortale anche per i vigili del fuoco.