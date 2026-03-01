Fin dai primi momenti dopo l’attacco americano e israeliano sull’Iran, era circolata la notizia che l’ayatollah Khamenei, cioè la Guida Suprema dell'Iran, fosse morto. Il quartiere Pasteur dove risiedeva e lavorava l’86enne è stato bersagliato da almeno sette missili, secondo quanto emerge. In un primo momento i media iraniani avevano assicurato che l''Ayatollah era stato trasferito in un luogo sicuro ed era scampato all'attacco, ma poi è arrivata la conferma: Khamenei è morto. Le foto del cadavere sarebbero state mostrate a Trump e al premier israeliano Netanyahu. "Khamenei, una delle persone più malvagie della storia, è morto. Questa non è solo giustizia per il popolo iraniano, ma per tutti i grandi americani e per quelle persone di molti Paesi in tutto il mondo che sono state uccise o mutilate da Khamenei e dalla sua banda di sanguinari criminali”, ha poi dichiarato Trump su Truth.

khamenei - ©Ansa