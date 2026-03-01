Offerte Sky
Iran, migliaia in piazza a Teheran: slogan contro Usa e Israele

Mondo

In piazza Enghelab, per lo più vestiti di nero e sventolando ritratti di Khamenei, i manifestanti hanno scandito "Morte all'America!", "Morte a Israele!" tra le bandiere della Repubblica islamica

Migliaia di persone sono confluite nella simbolica piazza Enghelab a Teheran dopo l'annuncio della morte della Guida suprema Ali Khamenei. Per lo più vestiti di nero, alcuni in lacrime, e sventolando ritratti di colui che era al potere in Iran dal 1989, i manifestanti hanno scandito "Morte all'America!", "Morte a Israele!" tra le bandiere della Repubblica islamica.

La morte di Ali Khamenei, 86 anni, ucciso sabato in raid israelo-statunitensi contro la sua residenza a Teheran, è stata confermata domenica dalla televisione di Stato. 
(ATTACCO USA E ISRAELE ALL'IRAN - LIVEBLOG)

