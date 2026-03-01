Usa e Israele attaccano l'Iran, ucciso Khamenei. Regime conferma: 40 giorni di lutto LIVE
Colpito il cuore di Teheran. Uccisa la Guida Suprema Alì Khamenei: la sua morte è stata confermata anche dalla tv di Stato iraniana. Pasdaran: offensiva feroce contro le basi Usa e Israele. Trump: "Ci sono alcuni buoni candidati per guidare l'Iran". Tra le vittime dei raid anche la figlia, il genero e il nipote di Khamenei. L'Iran reagisce col lancio di missili su Tel Aviv e sulle basi americane nel Golfo. A Dubai colpito un palazzo sull'isola artificiale di Palm Jumeirah e l'aeroporto internazionale
È scattato l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran. Uccisa la Guida Suprema Alì Khamenei: la sua morte è stata confermata anche dalla tv di Stato iraniana. Pasdaran: "Offensiva feroce contro le basi Usa e Israele". Trump: "Ci sono alcuni buoni candidati per guidare l'Iran".Tra le vittime dei raid anche la figlia, il genero e il nipote di Khamenei, oltre al comandante dei Pasdaran Mohammad Pakpour e il ministro della Difesa Aziz Nasirzade. Per la Mezzaluna rossa 200 i morti. L'Iran reagisce col lancio di missili su Tel Aviv e sulle basi americane nel Golfo: Doha, Barhein, Kuwait City. A Dubai colpito un palazzo sull'isola artificiale di Palm Jumeirah e l'aeroporto internazionale. Bloccato nell'Emirato il ministro della Difesa Crosetto insieme a molti italiani. Chiuso lo Stretto di Hormuz dove passa la gran parte del petrolio.
Il governo italiano avvisato dopo l'attacco, Meloni presiede un vertice e lavora per 'allentare le tensioni'.
Media: drone colpisce l'aeroporto di Erbil in Iraq
Secondo quanto riportato dai media iraniani, un drone è precipitato vicino all'aeroporto internazionale di Erbil, nella regione curda dell'Iraq. Lo riferisce Al Jazeera. Secondo le prime notizie, una grande colonna di fumo si è levata dall'area in cui il drone è caduto. L'area colpita, riferisce l'Afp, ospita truppe americane. Al momento non sono noti altri dettagli. Ieri un corrispondente di Al Jazeera ha riferito che l'aeroporto di Erbil è stato colpito due volte in risposta all'attacco sferrato da Israele e Stati Uniti contro l'Iran
Nuove esplosioni udite a Dubai e nella capitale del Bahrein
Nuove esplosioni sono state udite a Dubai e nella capitale del Bahrein, Manama. Lo riferisce l'Afp.
Iran: migliaia in piazza a Teheran, slogan contro Usa e Israele
Migliaia di persone sono confluite nella simbolica piazza Enghelab a Teheran dopo l'annuncio della morte della Guida suprema Ali Khamenei. Per lo più vestiti di nero, alcuni in lacrime, e sventolando ritratti di colui che era al potere in Iran dal 1989, i manifestanti hanno scandito "Morte all'America!", "Morte a Israele!" tra le bandiere della Repubblica islamica. La morte di Ali Khamenei, 86 anni, ucciso sabato in raid israelo-statunitensi contro la sua residenza a Teheran, è stata confermata domenica dalla televisione di Stato
Sirene in città israeliane, esercito intercetta missili
L'esercito israeliano ha dichiarato di star rispondendo al fuoco missilistico iraniano, con sirene antiaeree attivate nel centro di Israele e in alcune aree della Cisgiordania occupata. "Le sirene sono risuonate in diverse zone del Paese, dopo l'identificazione di missili lanciati dall'Iran verso lo Stato di Israele", si legge in una nota militare, che aggiunge che l'aeronautica sta "operando per intercettare e colpire le minacce dove necessario".
Trump: "Ci sono alcuni buoni candidati per guidare l'Iran"
Una soluzione diplomatica alle tensioni tra Iran, Israele e Stati Uniti è "facilmente" possibile, ha dichiarato Trump in un'intervista a Cbs News. "Molto più facile ora di quanto non fosse un giorno fa, ovviamente, perché stanno subendo pesanti pressioni", ha osservato ancora il tycoon, aggiungendo di sapere chi sta guidando l'Iran dopo la morte di Khamenei, senza fornire ulteriori dettagli. Alla domanda su chi vorrebbe vedere alla guida dell'Iran, Trump ha risposto: "Ci sono alcuni buoni candidati".
Nuova serie di attacchi Usa-Israele in diverse città dell'Iran
Una nuova serie di attacchi statunitensi-israeliani è stata segnalata anche nelle città di Karaj, Qom, Bushehr, Ahvaz, Orumiyeh e Hamedan nella prima mattinata di oggi. Il rappresentante dell'Iran presso le Nazioni Unite Saeed Iravani ha dichiarato in una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'Onu nella prima mattinata di domenica che "l'Iran continuerà a difendersi in modo deciso e proporzionato, finché gli Stati Uniti e Israele continueranno la loro aggressione. Il sogno del governo ostile degli Stati Uniti di costringere l'Iran alla resa non si realizzerà mai". Nel frattempo, l'agenzia di stampa Fars ha confermato la morte della figlia, del genero e del nipote di Khamenei durante gli attacchi di sabato a Teheran. Secondo quanto riferito, anche una delle nuore di Khamenei sarebbe rimasta uccisa