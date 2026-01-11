Trump ha detto che il possibile intervento americano “non significa che invieremo truppe sul terreno, ma vuol dire che li colpiremo molto, molto duramente, là dove fa male”. Una soluzione efficace, secondo il Wall Street Journal, sarebbe il sequestro delle petroliere per paralizzare l’economia iraniana. Il boicottaggio dell’industria energetica non avrebbe necessità di un massiccio intervento militare e potrebbe dare un colpo molto duro agli ayatollah. Il New York Times, invece, parla di obiettivi non militari a Teheran, per colpire il regime e favorirne il crollo. Il Pentagono avrebbe presentato a Trump una lista dei target ma il presidente ancora non ha deciso cosa fare.