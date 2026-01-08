Folle di persone e veicoli che suonano il clacson hanno riempito una parte del vasto viale Ayatollah Kashani, come mostrano le immagini provenienti da Teheran diffuse anche sui social network, mentre i canali televisivi in lingua persiana con sede fuori dall'Iran e altri social media hanno pubblicato immagini di proteste significative messe in atto anche in altre città tra cui Tabriz a nord e la città santa di Mashhad a est

L'Iran continua ad essere scosso dalle proteste antigovernative. Per il dodicesimo giorno, infatti, anche in queste ore molti manifestanti stanno protestando a Teheran. Folle di persone e veicoli che suonano il clacson hanno riempito una parte del vasto viale Ayatollah Kashani, come mostrano le immagini provenienti da Teheran diffuse anche sui social network, mentre i canali televisivi in lingua persiana con sede fuori dall'Iran e altri social media hanno pubblicato immagini di proteste significative messe in atto anche in altre città tra cui Tabriz a nord e la città santa di Mashhad a est.

Il blackout di internet

Intanto è stato segnalato che il Paese "attualmente è colpito da un'interruzione di internet su scala nazionale". Lo ha riferito Netblocks, organizzazione indipendente che monitora a livello globale la libertà di internet e le interruzioni delle comunicazioni digitali, sulla base di "dati in tempo reale". "Questo episodio segue una serie di misure di censura digitale sempre più severe contro le manifestazioni in tutto il Paese e ostacola il diritto delle persone a comunicare in un momento critico", ha scritto Netblocks su X.