Afghanistan, attacco pakistano a Kabul: 4 morti e diversi feriti

Come hanno riferito la polizia, il bombardamento ha colpito le case della capitale provocando anche “15 feriti”. Tra le vittime dell'attacco ci sarebbero anche “una donna e un bambino”, colpiti da un proiettile “sparato contro una casa nel distretto di Mohmand Dara”

Quattro persone sono state uccise a seguito di un attacco pakistano a Kabul, in Afghanistan. Come ha riferito il portavoce della polizia Khalid Zadran in un post su X, il bombardamento ha colpito le case della capitale provocando anche “15 feriti”. Tra le vittime dell'attacco ci sarebbero anche “una donna e un bambino”, che sarebbero stati colpiti da un proiettile “sparato contro una casa nel distretto di Mohmand Dara”, ha sottolineato Sayed Tayeeb Hammad.