Intrappolati in una grotta in Laos, in salvo 5 persone su 7

I membri della spedizione rimasta intrappolata per le pesanti piogge il 19 maggio sono usciti da soli grazie al lavoro di pompaggio d'acqua dei soccorritori. Ancora dispersi in due ascolta articolo

Cinque delle sette persone rimaste bloccate in una grotta nel Laos per 10 giorni e raggiunti da un gruppo di soccorritori sono state tratte in salvo. Il primo venerdì 29 maggio, altri quattro sabato 30, usciti autonomamente dopo che il livello dell’acqua nella grotta era stato ridotto notevolmente grazie all’azione di pompaggio portata avanti 24 ore su 24 dalle squadre di salvataggio. Risultano invece ancora dispersi altri due membri del gruppo che il 19 maggio era entrato nella grotta nella provincia di Xaysomboun e le ricerche per trovarli non si fermano.

In cerca d'oro Il gruppo si era recato all’interno della caverna che si ramifica sottoterra in una zona montuosa e poco battuta nel cuore del Laos lo aveva fatto alla ricerca di oro, secondo quanto riferito dalle autorità, che segnalano questa pratica come estremamente pericolosa, ed erano rimaste bloccate da una serie di frane provocate dalle forti piogge che avevano chiuso l'ingresso della grotta che intanto si riempiva d’acqua per via della pioggia.

Operazioni complesse I soccorritori sono arrivati mercoledì 27 maggio, trovando cinque dei sette membri del gruppo e portando avanti un'operazione di recupero giudicata complicatissima attraverso cunicoli stretti, pieni di acqua fangosa, con passaggi a volte "alti appena 60 centimetri", secondo quanto raccontato dagli stessi soccorritori. Alle operazioni di salvataggio hanno preso parte anche gli speleosub e alcuni esperti di soccorso speleologico che otto anni fa avevano contribuito al salvataggio di 12 ragazzini e del loro allenatore di calcio in una grotta in Thailandia.