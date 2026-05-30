Bbc: "Buckingham Palace aveva da 6 anni mail controverse di Andrea"

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Bbc: "Buckingham Palace aveva da 6 anni mail controverse dell'ex principe Andrea"

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Il Palazzo reale avrebbe ricevuto nel 2020 un archivio di 30.000 email sulle operazioni finanziarie dell'ex principe, anni prima dell'attuale inchiesta. Con l'ascesa al trono di re Carlo, la posizione nei confronti di Andrea Mountbatten-Windsor si è irrigidita, portando alla revoca dei titoli. Dopo il suo arresto, il sovrano aveva dichiarato: "La legge deve fare il suo corso"

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Sei anni fa Buckingham Palace era entrato in possesso di email che avrebbero dimostrato come Andrew Mountbatten-Windsor, in qualità di inviato commerciale, stesse condividendo informazioni governative riservate: questo secondo documenti del tribunale citati dalla Bbc. 

L'archivio consegnato al Lord Ciambellano

Dagli atti emerge che un archivio di 30.000 email, contenente informazioni sulle controverse operazioni finanziarie dell'ex principe Andrea, venne consegnato al Lord Ciambellano, il più alto funzionario della Casa Reale, nel 2020. Le email erano state sottratte da un contatto d'affari personale dell'ex principe. 

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Le email rivestono particolare rilievo perché riferite a un periodo estremamente controverso delle transazioni finanziarie dell'ex Duca di York con i Rowland e la Banque Havilland, successivamente sanzionati dal Regno Unito e dell'Ue. Il materiale fu consegnato a Buckingham Palace durante il regno della defunta regina Elisabetta II. Con l'ascesa al trono di re Carlo, la posizione nei confronti di Mountbatten-Windsor si è irrigidita, portando alla revoca dei titoli. Dopo l'arresto dell'ex principe, il sovrano aveva dichiarato: "La legge deve fare il suo corso". Mountbatten-Windsor ha sempre negato di aver tratto vantaggio personale dal suo ruolo di inviato commerciale.

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La posizione di Buckingham Palace

Interpellato in merito alla sorte delle email, Buckingham Palace ha dichiarato: "Poiché è in corso un'indagine di polizia riguardante il signor Mountbatten-Windsor, non è possibile rilasciare commenti su questi fatti". La scorsa settimana, la polizia della Thames Valley ha lanciato un nuovo appello affinché chiunque avesse informazioni si facesse avanti, in seguito all'arresto dell'ex principe Andrea, con l'accusa di abuso d'ufficio.

Le rivelazioni dei documenti dell'Alta Corte

Una ricerca tra gli atti giudiziari mostra che una grande quantità di email relative alle finanze di Andrea Mountbatten-Windsor erano già state inviate ai funzionari di Palazzo, anni prima dell'inizio delle indagini attuali. Le email erano state oggetto di una controversia legale e i documenti di una sentenza dell'Alta Corte dell'aprile 2021 mostrano che una "copia dell'archivio" era stata fornita al "Lord Ciambellano nel maggio 2020". Nel giugno 2022, una successiva sentenza dell'Alta Corte fa riferimento a un'email, datata 10 luglio 2020, affermando che le email erano state "consegnate a Buckingham Palace".

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