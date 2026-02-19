Andrea Windsor-Mountbatten, l'ex principe travolto dallo scandalo Epstein. FOTO
Terzo figlio di Elisabetta II e Filippo di Edimburgo, ottavo in linea di successione al trono del Regno Unito, ha perso i titoli in seguito al coinvolgimento nel caso del finanziere pedofilo morto in carcere. Il 19 febbraio è diventato il primo reale d'alto rango arrestato dell'era moderna con l'accusa di aver passato informazioni riservate mentre ricopriva l'incarico di inviato speciale del Regno Unito per il Commercio internazionale
- Andrea Mountbatten-Windsor, ex Principe Andrea, duca di York, è stato arrestato il 19 febbraio dalla polizia del Regno Unito con l’accusa di abuso di ufficio, sospettato di aver passato informazioni potenzialmente riservate al miliardario pedofilo Jeffrey Epstein mentre ricopriva il ruolo di inviato speciale del Regno Unito per il Commercio internazionale, tra il 2001 e il 2011. È il primo reale d’alto rango britannico a essere arrestato nella storia moderna.
- Andrea Mountbatten-Windsor, è nato il 19 febbraio del 1960 nella Belgian Suite di Buckingham Palace, terzo figlio di Elisabetta II e Filippo, duca di Edimburgo dopo il fratello Carlo e la sorella Anna. Fu il primo figlio nato da un monarca regnante dai tempi della regina Vittoria. È ottavo in linea di successione al trono britannico.
- Ha studiato alla Heatherdown Preparatory School prima di iscriversi nel 1973 a Gordonstoun, nel nord della Scozia, seguendo le orme del padre Filippo di Edimburgo e del fratello maggiore Carlo. Nel 1977, da gennaio a giugno, ha partecipato a uno scambio culturale studiando per sei mesi al Lakefield College School in Ontario, Canada.
- Finito il College, Andrea decise di non frequentare l’università, optando per la carriera militare. Nel novembre del 1978 venne annunciato il suo arruolamento nella Royal Navy.
- L’anno successivo, tra marzo e aprile, venne incorporato nel Royal Naval College Flight per seguire l'addestramento come pilota, qualificandosi come pilota di elicotteri e coscritto per 12 anni a partire dall'11 maggio 1979. Il 1º settembre ricevette la nomina di Guardiamarina ed entrò al Britannia Royal Naval College di Dartmouth.
- Uscito dal college cominciò la sua formazione come pilota della RAF (Royal Air Force) prima nella base di Leeming e poi in quella aerea della marina di Culdrose, dove imparò a pilotare gli elicotteri Gazelle. Finito l’addestramento, nel 1982 fu assegnato al 820 Naval Air Squadron della Fleet Air Arm, sulla portaerei HMS Invincible.
- La HMS Invincible fu inviata al fronte per la guerra della Falkland-Malvinas. Il governo era preoccupato che un principe potesse restare ucciso in combattimento, ma la Regina Elisabetta II insistette perché Andrea non si ritirasse dalla prima linea. Il principe partecipò in qualità di pilota di Westland Sea King, svolgendo operazioni di SAR missioni antisommergibile e antinave. Quando la Invincible tornò a Portsmouth e la regina e il principe Filippo si unirono alle altre famiglie per dare il bentornato ai membri dell’equipaggio.
- Proseguì il suo percorso militare come pilota di elicotteri, partecipando anche a operazioni NATO. Tra il 1993 e il 1994 fu al comando della HMS Cottesmore, cacciamine della classe Hunt. Terminò la propria carriera da Direttore Diplomatico dello Stato Maggiore della Royal Navy nel 2001. Tre anni dopo fu nominato Capitano onorario e il 19 febbraio 2010, per il suo 50esimo compleanno, venne promosso al grado di Rear Admiral per poi diventare Vice Admiral nel 2015.
- Il 23 luglio del 1986 sposò Sarah Ferguson e divenne Duca di York, conte di Inverness e barone di Killyleagh. Dal matrimonio con Sarah Ferguson sono nate due figlie, Beatrice ed Eugenia.
- Il 30 maggio 1996 Andrea Mountbatten-Windoser e Sarah Ferguson divorziarono dopo una lunga crisi e a quattro anni di distanza dalla separazione annunciata nel 1992.
- Nel 2011, a marzo, la BBC News, riportò le critiche per la sua amicizia con il finanziere americano condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein, chiedendo le sue dimissioni dall’incarico di inviato speciale del Regno Unito per il Commercio internazionale, ruolo che ricopriva dal 2001 e che venne effettivamente interrotto nel luglio del 2011 e da quel momento Andrea avrebbe tagliato tutti i rapporti con Epstein.
- La sua posizione si complicò ulteriormente alla fine del 2014. Il 30 dicembre di quell’anno gli avvocati Bradley J. Edwards e Paul G. Cassell presentarono un esposto al tribunale della Florida indicandolo come una delle figure di spicco che presero parte ad attività sessuali con una minorenne che sarebbe poi stato rivelato essere Virginia Roberts Giuffre, stuprata da Epstein.
- Dopo che nell’aprile del 2015 il giudice Kenneth Marra aveva stabilito che le accuse sessuali contro Andrea nei documenti giudiziari depositati in Florida dovessero essere cancellate dai registri pubblici, senza esprimersi sulla loro veridicità, nell’agosto del 2019 furono rivelate nuove accuse contro l’allora principe da parte di una seconda ragazza, Johanna Sjoberg, che dimostrò che Andrea le aveva messo una mano sul petto mentre si trovava nella dimora di Epstein in posa per una foto.
- Pur rammaricandosi per aver incontrato Epstein nel 2010, dopo che questi si era già dichiarato colpevole di crimini sessuali, Andrea dichiarò: "In nessuna fase del breve periodo trascorso con Epstein ho visto, assistito o sospettato qualsiasi comportamento del genere che successivamente ha portato al suo arresto e alla sua condanna".
- Virginia Giuffre, morta successivamente suicida nel 2025, presentò denuncia contro il principe Andrea per tre episodi di violenza sessuale, il primo avvenuto nel 1999, quando lei era ancora minorenne. La denuncia fu ritirata in seguito ad un accordo extragiudiziale per il quale Giuffre ricevette da Andrea 12 milioni di sterline.
- Dopo le accuse di Virginia Giuffre, il 13 gennaio 2022 la regina Elisabetta II revocò ad Andrea il trattamento pubblico di “Altezza Reale”. Andrea rimise i gradi militari di cui era stato insignito e il 17 ottobre 2025, all’ulteriore aggravarsi della sua posizione, rinunciò al titolo di Duca di York. Il 30 ottobre il fratello re Carlo III gli tolse anche il titolo di principe. Andrea venne anche degradato a Capitano di Fregata. Il 19 febbraio del 2026 l’arresto.