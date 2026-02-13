Offerte Sky
Mondo

Caso Epstein, la famiglia reale sapeva del coinvolgimento di Andrea?

Tiziana Prezzo

©Getty

Lo storico britannico Andrew Lownie, autore del libro Entitled dedicato all’ex duca di York e alla sua casata, punta il dito anche contro il re. Il consenso per la Corona in sensibile calo nei sondaggi. È l’ora più buia per la monarchia britannica? 

