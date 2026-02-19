Arrestato ex principe Andrea, è il primo nella famiglia reale Gb in manette in era modernaMondo
Per trovare un antenato arrestato bisogna tornare al 1649 con la condanna e successiva decapitazione di Carlo I. Altro caso, anche se di minore gravità, riguarda la principessa Anna, sorella di Carlo III e Andrea, che nel 2002 è stata condannata penalmente dopo che il suo cane aveva morso due bambini
Non accadeva da oltre tre secoli che un membro della famiglia reale britannica finisse in manette. L'ex principe Andrea, portato via dalla polizia dalla sua residenza di Sandringham, nel Norfolk, il 19 febbraio per abuso d'ufficio nell’ambito delle indagini sul caso Epstein, è il primo essere arrestato nella storia moderna. Sebbene altri reali abbiano avuto problemi legali, come la principessa Anna condannata penalmente nel 2002 dopo che il suo cane aveva morso due bambini, nessuno negli ultimi secoli era finito in manette o in custodia di polizia per reati gravi. Per trovare altri precedenti bisogna tornare indietro fino al 20 gennaio 1649, quando re Carlo I fu portato a processo nella Westminster Hall, dopo la fine della guerra civile inglese, e successivamente condannato a morte e decapitato.
Il precedente della principessa Anna
L’ultima questione penale nella royal family di Londra risale al 2002. Sono passati più di 20 anni da quando Dotty, il bull terrier inglese della principessa Anna attaccò due ragazzi nel Windsor Great Park mordendoli. La sorella di re Carlo III, secondogenita di Elisabetta II, fu processata ai sensi del Dangerous Dogs Act, si dichiarò colpevole presso la Corte di Slough e fu multata di 500 sterline. Le fu anche imposto di pagare un risarcimento e di sottoporre il cane ad addestramento.
I precedenti antichi
Nei secoli passati succedeva spesso che un membro della famiglia reale venisse arrestato, processato o condannato. Nel XVI secolo, ad esempio, Anna Bolena, seconda moglie di Enrico VIII, fu arrestata, imprigionata nella Torre di Londra, processata per tradimento e giustiziata nel 1536. Nel XVII secolo, le forze del Parlamento arrestarono re Carlo I durante la guerra civile; fu processato e giustiziato nel 1649, straordinario esempio di monarca regnante portato davanti a un tribunale. Allo stesso modo, Maria Stuarda trascorse anni in prigione prima di essere decapitata nel 1587 nel castello di Fotheringhay con l'accusa di aver cospirato contro la regina Elisabetta. Un periodo ormai lontano in cui le leggi erano ben diverse e in cui i reali ricoprivano un ruolo ormai dimenticato.
