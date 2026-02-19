Per trovare un antenato arrestato bisogna tornare al 1649 con la condanna e successiva decapitazione di Carlo I. Altro caso, anche se di minore gravità, riguarda la principessa Anna, sorella di Carlo III e Andrea, che nel 2002 è stata condannata penalmente dopo che il suo cane aveva morso due bambini ascolta articolo

Non accadeva da oltre tre secoli che un membro della famiglia reale britannica finisse in manette. L'ex principe Andrea, portato via dalla polizia dalla sua residenza di Sandringham, nel Norfolk, il 19 febbraio per abuso d'ufficio nell’ambito delle indagini sul caso Epstein, è il primo essere arrestato nella storia moderna. Sebbene altri reali abbiano avuto problemi legali, come la principessa Anna condannata penalmente nel 2002 dopo che il suo cane aveva morso due bambini, nessuno negli ultimi secoli era finito in manette o in custodia di polizia per reati gravi. Per trovare altri precedenti bisogna tornare indietro fino al 20 gennaio 1649, quando re Carlo I fu portato a processo nella Westminster Hall, dopo la fine della guerra civile inglese, e successivamente condannato a morte e decapitato.

Il precedente della principessa Anna L’ultima questione penale nella royal family di Londra risale al 2002. Sono passati più di 20 anni da quando Dotty, il bull terrier inglese della principessa Anna attaccò due ragazzi nel Windsor Great Park mordendoli. La sorella di re Carlo III, secondogenita di Elisabetta II, fu processata ai sensi del Dangerous Dogs Act, si dichiarò colpevole presso la Corte di Slough e fu multata di 500 sterline. Le fu anche imposto di pagare un risarcimento e di sottoporre il cane ad addestramento. Approfondimento Jeffrey Epstein, la storia del finanziere pedofilo e i file sul caso