La premier italiana ha partecipato alla videoconferenza dei Leader del G7 dedicata agli sviluppi della crisi nel Golfo. “I capi di Stato e di governo hanno riaffermato l'importanza di garantire libertà di navigazione", ha fatto sapere Palazzo Chigi. Meloni, ha aggiunto, ha "riaffermato l'impegno per favorire un ritorno alla diplomazia che conduca a soluzioni per la stabilità della regione” e ha "sottolineato l'importanza che l'attuale volatilità non si traduca in effetti strutturali sulla crescita economica"
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo il suo intervento al Senato e prima di quello alla Camera, ha partecipato alla riunione in videoconferenza dei leader del G7. Durante il vertice si è parlato della crisi del Golfo (GLI AGGIORNAMENTI LIVE) e delle ripercussioni internazionali. La premier italiana, secondo Palazzo Chigi, ha proposto di organizzare “un confronto con il Consiglio del Golfo”.
La nota di Palazzo Chigi
Giorgia Meloni "ha partecipato oggi a una videoconferenza dei Leader del G7 dedicata agli sviluppi della crisi nel Golfo e alle relative implicazioni economiche ed energetiche – ha fatto sapere Palazzo Chigi –. In questo contesto, i capi di Stato e di governo del G7 hanno riaffermato l'importanza di garantire libertà di navigazione". Nella nota, inoltre, si spiega che i leader del G7 "hanno concordato di mantenere uno stretto coordinamento nelle prossime settimane per contribuire alla soluzione della crisi, alla stabilità dei mercati e garantire la sicurezza delle forniture energetiche".
Meloni: “Organizzare confronto col Consiglio del Golfo”
Da quanto è emerso, la premier italiana durante il vertice ha "riaffermato l'impegno per favorire un ritorno alla diplomazia che conduca a soluzioni per la stabilità della regione e l'importanza della solidarietà del G7 verso le Nazioni del Golfo colpite dagli attacchi iraniani". A quest'ultimo proposito", ha aggiunto Palazzo Chigi, Meloni ha "proposto che sia organizzato un confronto tra il G7 e il GCC (Consiglio di Cooperazione del Golfo)".
“Volatilità non porti a effetti strutturali su economia”
Nel corso della riunione, si lege ancora nel comunicato, Meloni ha "sottolineato l'importanza che l'attuale volatilità non si traduca in effetti strutturali sulla crescita economica". Palazzo Chigi ha spiegato che la premier, "come gli altri leader G7, ha richiamato l'importante decisione assunta nell'ambito dell'Agenzia Internazionale dell'Energia di rilasciare fino a 400 milioni di barili di greggio per stabilizzare i mercati".
Sondaggio, 56% italiani contrario all'attacco di Usa e Israele in Iran
La maggioranza dei cittadini del nostro Paese si dichiara in disaccordo con l’intervento militare iniziato lo scorso 28 febbraio contro Teheran. Le due principali fonti di preoccupazione sono l’inizio di un conflitto più ampio, con il coinvolgimento di altri Paesi (38%), e le conseguenze economiche legate all’aumento dei prezzi del petrolio e del carburante (37%). E, in questa situazione, quasi la metà degli italiani (48%) ritiene che il governo italiano dovrebbe mantenere una posizione di neutralità e mediazione