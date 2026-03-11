La premier italiana ha partecipato alla videoconferenza dei Leader del G7 dedicata agli sviluppi della crisi nel Golfo. “I capi di Stato e di governo hanno riaffermato l'importanza di garantire libertà di navigazione", ha fatto sapere Palazzo Chigi. Meloni, ha aggiunto, ha "riaffermato l'impegno per favorire un ritorno alla diplomazia che conduca a soluzioni per la stabilità della regione” e ha "sottolineato l'importanza che l'attuale volatilità non si traduca in effetti strutturali sulla crescita economica" ascolta articolo

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo il suo intervento al Senato e prima di quello alla Camera, ha partecipato alla riunione in videoconferenza dei leader del G7. Durante il vertice si è parlato della crisi del Golfo (GLI AGGIORNAMENTI LIVE) e delle ripercussioni internazionali. La premier italiana, secondo Palazzo Chigi, ha proposto di organizzare “un confronto con il Consiglio del Golfo”.

La nota di Palazzo Chigi Giorgia Meloni "ha partecipato oggi a una videoconferenza dei Leader del G7 dedicata agli sviluppi della crisi nel Golfo e alle relative implicazioni economiche ed energetiche – ha fatto sapere Palazzo Chigi –. In questo contesto, i capi di Stato e di governo del G7 hanno riaffermato l'importanza di garantire libertà di navigazione". Nella nota, inoltre, si spiega che i leader del G7 "hanno concordato di mantenere uno stretto coordinamento nelle prossime settimane per contribuire alla soluzione della crisi, alla stabilità dei mercati e garantire la sicurezza delle forniture energetiche". Vedi anche Iran, Meloni al Senato: "Crisi complessa, non entreremo in guerra"

Meloni: “Organizzare confronto col Consiglio del Golfo” Da quanto è emerso, la premier italiana durante il vertice ha "riaffermato l'impegno per favorire un ritorno alla diplomazia che conduca a soluzioni per la stabilità della regione e l'importanza della solidarietà del G7 verso le Nazioni del Golfo colpite dagli attacchi iraniani". A quest'ultimo proposito", ha aggiunto Palazzo Chigi, Meloni ha "proposto che sia organizzato un confronto tra il G7 e il GCC (Consiglio di Cooperazione del Golfo)". Vedi anche Guerra Iran, Trump: "Finirà presto, non c’è più niente da bombardare"