Germania, segnalato oggetto volante: a Berlino stop voli per mezz'ora

L'aeroporto di Berlino ha fermato le operazioni di volo per circa mezz'ora, in serata, a causa della segnalazione di un avvistamento di un oggetto volante non meglio identificato, probabilmente un drone, l'ultimo di una serie di incidenti simili in Germania e altrove in Europa. "Lo scalo è di nuovo in servizio", ha fatto sapere un portavoce, secondo quanto riporta la Dpa. "Abbiamo dovuto sospendere i voli per un tempo breve", ha aggiunto. II decolli e gli atterraggi al Willy Brandt sono stati fermati dalle 18.40 per circa 30 minuti.

"Traffico ripreso normalmente dopo le 19:10"

"L'oggetto volante non identificato è stato avvistato" vicino a un hangar per elicotteri utilizzato dall'esercito tedesco. La polizia è stata chiamata per indagare sull'avvistamento, ma l'oggetto non è stato più avvistato. Poco dopo le 19.10, le restrizioni sono state revocate e il traffico è ripreso normalmente", ha aggiunto il portavoce.