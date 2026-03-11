Offerte Sky
Germania, segnalato oggetto volante: a Berlino stop voli per mezz'ora

Mondo

L'aeroporto della capitale tedesca ha sospeso brevemente decolli e atterraggi dopo l'avvistamento, l'ultimo di una serie di incidenti simili in Germania e altrove in Europa. Un portavoce dell'aeroporto ha dichiarato all'Afp che le operazioni sono state sospese "come precauzione di sicurezza" per circa mezz'ora. L'ipotesi è che si sia trattato di un drone, la polizia è stata chiamata per indagare sull'avvistamento

L'aeroporto di Berlino ha fermato le operazioni di volo per circa mezz'ora, in serata, a causa della segnalazione di un avvistamento di un oggetto volante non meglio identificato, probabilmente un drone, l'ultimo di una serie di incidenti simili in Germania e altrove in Europa. "Lo scalo è di nuovo in servizio", ha fatto sapere un portavoce, secondo quanto riporta la Dpa. "Abbiamo dovuto sospendere i voli per un tempo breve", ha aggiunto. II decolli e gli atterraggi al Willy Brandt sono stati fermati dalle 18.40 per circa 30 minuti.

"Traffico ripreso normalmente dopo le 19:10"

"L'oggetto volante non identificato è stato avvistato" vicino a un hangar per elicotteri utilizzato dall'esercito tedesco. La polizia è stata chiamata per indagare sull'avvistamento, ma l'oggetto non è stato più avvistato. Poco dopo le 19.10, le restrizioni sono state revocate e il traffico è ripreso normalmente", ha aggiunto il portavoce.

I precedenti in Germania

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha accusato la Russia di essere dietro numerosi recenti avvistamenti di droni su siti sensibili in Germania e altrove in Europa, tra cui aeroporti, basi militari e centrali elettriche. A ottobre, il rilevamento di droni su Monaco di Baviera ha portato alla chiusura dell'aeroporto due volte, costringendo a terra migliaia di passeggeri dopo che i loro voli erano stati cancellati o dirottati. 

