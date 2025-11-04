Belgio, aeroporti di Bruxelles e Liegi chiusi per avvistamento droni

Il traffico aereo degli scali di Bruxelles e di Liegi, in Belgio, sono stati momentaneamente sospesi dopo la segnalazione di un drone nel loro spazio aereo. Lo riportano i media belgi. "Poco prima delle 20, è stato segnalato un drone sopra il territorio dell'aeroporto di Bruxelles", ha dichiarato Kurt Verwilligen, portavoce di Skeyes. Come detto, Anche lo scalo di Liegi è stato chiuso dopo l'avvistamento di droni nel suo spazio aereo. Lo riportano i media belgi spiegando che, proprio su Liegi erano stati dirottati i voli in partenza e in arrivo a Bruxelles dopo che lo scalo della capitale era stato chiuso sempre per l'avvistamento di velivoli di misteriosa origine. I voli sono stati dirottati ora fuori dal Belgio, a Colonia e Maastricht.