Russia, convocato ambasciatore dopo parole Mosca su crollo Roma. LIVE

Guerra Ucraina Russia, Roma convoca ambasciatore dopo parole Mosca su crollo ai Fori. LIVE
"Finché il governo italiano manda soldi a Kiev, crollerà tutto" ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Parole squallide", commenta la Farnesina che convoca l'ambasciatore russo. Ira di Tajani: "Frasi vergognose, non si speculi su una disgrazia". I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 85 droni ucraini nelle regioni russe durante la notte
in evidenza
I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 85 droni ucraini nelle regioni russe durante la notte. Le truppe di Kiev sono avanzate nei pressi della città ucraina orientale di Dobropillia: lo ha dichiarato il capo di stato maggiore dell'esercito ucraino Oleksandr Syrsky. Il presidente Usa si è vantato in una intervista al programma "60 Minutes" della Csb di aver messo fine a otto guerre usando varie tattiche negoziali, a partire dai dazi. Trump ha poi ha detto che non sta prendendo in considerazione l'idea di fornire all'Ucraina i Tomahawk. Mosca coglie l'occasione del crollo ai Fori Imperiali, a Roma, per attaccare ancora una volta Roma: “Finché il governo italiano manda soldi a Kiev, crollerà tutto” dice la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. “Parole squallide”, commenta la Farnesina che convoca l'ambasciatore russo. Ira di Tajani: “Frasi vergognose, non si speculi su una disgrazia”.
Gli approfondimenti:
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Nuovo arresto per spionaggio a favore della Russia in Lettonia
Nella notte tra il 17 e il 18 ottobre scorsi, il Servizio di sicurezza dello Stato della Lettonia (Sss), in collaborazione con i servizi segreti militari, ha arrestato un uomo sospettato di aver raccolto e trasmesso all'intelligence militare russa informazioni sensibili in merito al settore della difesa della Lettonia. Lo ha reso noto oggi la televisione di Stato lettone. L'uomo, un cittadino lettone le cui generalità non solo state rese note avrebbe fornito informazioni relative all'aviazione privata, alle forze Nato di stanza nel Paese e alle prospettive di sviluppo dei sistemi di difesa e sicurezza dello Stato lettone. L'ultimo caso di arresto per spionaggio a favore della Russia in Lettonia risale alla scorsa settimana.
Cina, Xi incontra il premier russo Mishustin
Il presidente Xi Jinping ha incontrato oggi il premier russo Mikhail Mishustin, impegnato in una visita di due giorni in Cina. Lo riferisce l'agenzia statale Xinhua
Intelligenza artificiale, si rafforza collaborazione Russia-Cina
Russia e Cina hanno concordato di rafforzare la cooperazione sull'intelligenza artificiale nell'ambito di un gruppo di lavoro comune. Lo afferma un comunicato congiunto rilasciato in seguito alla trentesima riunione ordinaria dei capi di governo di Russia e Cina. "Le parti hanno concordato, nell'ambito del gruppo di lavoro sulla cooperazione nell'intelligenza artificiale del sottocomitato per le comunicazioni e le tecnologie dell'informazione della commissione russo-cinese per la preparazione delle riunioni ordinarie dei capi di governo, di istituire un Consiglio di esperti sulla cooperazione nell'intelligenza artificiale come meccanismo consultivo analitico per garantire la preparazione di proposte specifiche, raccomandazioni tecniche e soluzioni pratiche per l'attuazione della cooperazione nel campo della governance etica dell'IA, della standardizzazione e dell'applicazione industriale dell'IA", si legge nel documento.
Mosca, 85 droni ucraini abbattuti durante la notte
I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 85 droni ucraini nelle regioni russe durante la notte. Lo ha riferito, riporta la Tass, il Ministero della Difesa russo. Ne sono stati colpiti 40 nella regione di Voronezh, 20 nella regione di Nižnij Novgorod, 10 nella regione di Belgorod, 6 nella regione di Kursk, 4 nella regione di Lipetsk, 2 nella regione di Volgograd, 2 nella Repubblica del Bashkortostan e 1 nella regione di Saratov.