Russia, convocato ambasciatore dopo parole Mosca su crollo Roma. LIVE

I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 85 droni ucraini nelle regioni russe durante la notte. Le truppe di Kiev sono avanzate nei pressi della città ucraina orientale di Dobropillia: lo ha dichiarato il capo di stato maggiore dell'esercito ucraino Oleksandr Syrsky. Il presidente Usa si è vantato in una intervista al programma "60 Minutes" della Csb di aver messo fine a otto guerre usando varie tattiche negoziali, a partire dai dazi. Trump ha poi ha detto che non sta prendendo in considerazione l'idea di fornire all'Ucraina i Tomahawk. Mosca coglie l'occasione del crollo ai Fori Imperiali, a Roma, per attaccare ancora una volta Roma: “Finché il governo italiano manda soldi a Kiev, crollerà tutto” dice la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. “Parole squallide”, commenta la Farnesina che convoca l'ambasciatore russo. Ira di Tajani: “Frasi vergognose, non si speculi su una disgrazia”.

