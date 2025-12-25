Tregua Gaza, a Betlemme si torna a celebrare il Natale. DIRETTA

Un messaggio di pace e di speranza nella notte di Betlemme davanti a migliaia di fedeli, dopo due anni di celebrazioni in tono minore per la guerra a Gaza. La Santa Messa della Notte di Natale è stata l'occasione per una profonda riflessione del Patriarca Latino, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, sul senso del divino all'interno delle contraddizioni umane. L'annuncio centrale del Natale è che "Dio non attende che la storia migliori per entrarvi", ha detto, "Egli non crea una realtà parallela né sceglie un momento di pace perfetta per rivelarsi, ma accetta la storia reale, anche quando appare confusa, ingiusta o violenta. Facendosi uomo, Dio sposa il reale e depone nel tempo un seme invincibile di pace, dimostrando che nessuna situazione è troppo oscura perché Egli non possa abitarla". "La pace annunciata dagli angeli - ha sottolineato il patriarca latino che nel fine settimana era stato in visita alla parrocchia di Gaza - non è il semplice risultato di fragili accordi politici, ma un dono". A Betlemme per questo Natale è tornato il gigantesco albero sulla piazza della Mangiatoia e si sono rivisti i primi pellegrini e turisti stranieri, alcuni dei quali hanno accompagnato Pizzaballa nella tradizionale processione da Gerusalemme alla città in cui nacque Gesù "Noi tutti insieme scegliamo di essere la luce, e la luce di Betlemme è la luce del mondo", ha detto il Patriarca latino. Al vicepresidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Hussein al-Sheikh, che avrebbe dovuto rappresentare Abu Mazen alla messa di mezzanotte, non è stato consentito di entrare a Betlemme. Secondo quanto riporta l'agenzia Wafa, le autorità israeliane hanno bloccato il suo convoglio che stava entrando in città.