Ucraina, Zelensky a Trump: Iran e Russia sono fratelli nell'odio. LIVE

Guerra Ucraina Russia, Zelensky a Trump: “Iran e Mosca sono fratelli nell'odio”. LIVE
Il presidente ucraino da Londra ha cercato di legare i conflitti in cui sono coinvolti Russia e Teheran. Un attacco di droni ucraini nella regione meridionale russa di Krasnodar ha causato un morto, hanno dichiarato oggi le autorità locali. Il regime di Kiev, con i suoi attacchi alle regioni russe, non fa altro che proseguire la sua "vana resistenza" anziché "incamminarsi verso un processo di pace". Lo ha sottolineato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov
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Il presidente ucraino da Londra ha cercato di legare i conflitti in cui sono coinvolti Russia e Teheran. “Sono fratelli nella condivisione delle armi", ha aggiunto il leader di Kiev, accusando sia le forze di Vladimir Putin sia quelle della Repubblica Islamica di usare l'Intelligenza Artificiale a fini bellici per "uccidere a basso costo da lunga distanza". Un attacco di droni ucraini nella regione meridionale russa di Krasnodar ha causato un morto, hanno dichiarato oggi le autorità locali. Il regime di Kiev, con i suoi attacchi alle regioni russe, non fa altro che proseguire la sua "vana resistenza" anziché "incamminarsi verso un processo di pace". Lo ha sottolineato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov durante una conferenza stampa. Le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto ieri 206 droni ucraini di cui 40 diretti verso Mosca.
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Droni ucraini sulla regione russa di Krasnodar, un morto
Un attacco di droni ucraini nella regione meridionale russa di Krasnodar ha causato un morto, hanno dichiarato oggi le autorità locali. "I droni delle Forze armate ucraine hanno colpito alcuni edifici residenziali nella capitale regionale questa notte", ha detto il governatore Veniamin Kondratyev aggiungendo che una persona è rimasta uccisa. "In totale sono stati danneggiati tre edifici. In uno di questi è scoppiato un incendio in un appartamento, ma è stato rapidamente spento", ha specificato Kondratyev.
Turchia, "pronti a ospitare nuovo ciclo negoziati tra Mosca e Kiev"
Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha confermato la disponibilità di Ankara a ospitare un nuovo ciclo di colloqui tra Russia e Ucraina. "Ribadisco che siamo pronti a tenere il prossimo round di negoziati il prima possibile. Stamattina ho avuto una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. Abbiamo discusso dello stato attuale dei negoziati e del possibile contributo della Turchia. Abbiamo anche parlato di questioni relative alla Palestina e al Libano", ha dichiarato Fidan in una conferenza stampa ad Ankara. Secondo quanto affermato dal ministro, la Turchia "ritiene che gli sforzi per stabilire la pace tra Russia e Ucraina non debbano essere ostacolati". "Ci auguriamo che gli sforzi diplomatici volti a risolvere questa questione portino presto a una pace duratura e giusta, in conformità con i principi fondamentali del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite", ha aggiunto il ministro.
Wsj: "Mosca ha intensificato condivisione informazioni intelligence e cooperazione militare"
La Russia ha intensificato la condivisione di informazioni di intelligence e la cooperazione militare con l'Iran, fornendo immagini satellitari e tecnologie avanzate per i droni al fine di agevolare gli attacchi di Teheran contro le forze statunitensi nella regione. Lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti a conoscenza dei fatti.
Messaggio di Zelensky a Trump: "Iran e Russia sono fratelli nell'odio"
I "regimi" di Russia e Iran sono "fratelli nell'odio". Parola del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che da Londra ha cercato oggi di legare i conflitti in cui sono coinvolti Mosca e Teheran, come un gancio verso gli Usa di Donald Trump. "Per questo sono fratelli nella condivisione delle armi", ha aggiunto il leader di Kiev, accusando sia le forze di Vladimir Putin sia quelle della Repubblica Islamica di usare l'Intelligenza Artificiale a fini bellici per "uccidere a basso costo da lunga distanza". Armi che bisogna fermare per far sì che "i regimi fondati sull'odio non possano vincere mai e poi mai", ha tuonato, tornando a offrire l'esperienza accumulata dall'Ucraina nei sistemi d'intercettamento di droni low cost tipo gli Shahed iraniani, offrendoli a un prezzo di "meno di 10.000 dollari" l'uno: molto meno dei milioni necessari ad abbatterli usando i caccia o altre armi di difesa anti-aerea come i missili.