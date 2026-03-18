Ucraina, Zelensky a Trump: Iran e Russia sono fratelli nell'odio. LIVE

Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha confermato la disponibilità di Ankara a ospitare un nuovo ciclo di colloqui tra Russia e Ucraina. "Ribadisco che siamo pronti a tenere il prossimo round di negoziati il prima possibile. Stamattina ho avuto una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. Abbiamo discusso dello stato attuale dei negoziati e del possibile contributo della Turchia. Abbiamo anche parlato di questioni relative alla Palestina e al Libano", ha dichiarato Fidan in una conferenza stampa ad Ankara. Secondo quanto affermato dal ministro, la Turchia "ritiene che gli sforzi per stabilire la pace tra Russia e Ucraina non debbano essere ostacolati". "Ci auguriamo che gli sforzi diplomatici volti a risolvere questa questione portino presto a una pace duratura e giusta, in conformità con i principi fondamentali del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite", ha aggiunto il ministro.