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Trooping the Colour 2026, Kate Middleton, William e i figli alla parata per Re Carlo. FOTO

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Ipa/Getty

Come da tradizione, il secondo sabato di giugno Londra ospita la parata militare che celebra il compleanno del sovrano. Il corteo parte da Buckingham Palace e procede lungo The Mall fino a Horse Guards Parade, affiancato dai membri della Famiglia Reale a cavallo e in carrozza. Le celebrazioni si concludono con il sorvolo degli aerei della Raf sul Palazzo

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