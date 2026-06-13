Trooping the Colour 2026, Kate Middleton, William e i figli alla parata per Re Carlo. FOTO
Come da tradizione, il secondo sabato di giugno Londra ospita la parata militare che celebra il compleanno del sovrano. Il corteo parte da Buckingham Palace e procede lungo The Mall fino a Horse Guards Parade, affiancato dai membri della Famiglia Reale a cavallo e in carrozza. Le celebrazioni si concludono con il sorvolo degli aerei della Raf sul Palazzo
- A Londra è il giorno del Trooping the Colour, la tradizionale parata militare per celebrare il compleanno del re. Carlo III, in realtà, compie gli anni il 14 novembre ma quelli del secondo sabato di giugno rappresentano da sempre i festeggiamenti ufficiali in onore del sovrano in carica.
- Non è una novità che il re britannico festeggi il proprio compleanno in due diverse date: è stato così anche per la regina Elisabetta e per tutti i suoi predecessori. La tradizione risale a secoli fa, precisamente al 1748 quando Re Giorgio II decise che il clima di novembre (suo reale mese di nascita) non consentiva di festeggiare adeguatamente in pubblico la ricorrenza.
- Venne così introdotto il doppio festeggiamento: un primo party di compleanno, più intimo, nella data di nascita effettiva, e un secondo, in pompa magna, associato alla parata militare Trooping the Colour. Inizialmente la cerimonia si teneva di giovedì ma poi, durante il regno di Elisabetta II, fu spostata al sabato per consentire al pubblico di partecipare.
- Per la parata del 13 giugno 2026 sono coinvolti oltre 1.400 i soldati, 200 cavalli e 400 musicisti. Come di consueto, il corteo si snoderà da Buckingham Palace lungo The Mall fino a Horse Guards Parade, affiancato dai membri della Famiglia Reale a cavallo e in carrozza. Da programma, la celebrazione prende il via alle 10 per poi concludersi con il sorvolo degli aerei della Raf sul Palazzo Reale intorno alle 13.
- La parata riunisce reparti della Household Division e della Household Cavalry in un esercizio di precisione, accompagnato da musiche reggimentali, salve d'onore e dal tradizionale sorvolo finale della Royal Air Force sopra Buckingham Palace. L'evento, trasmesso dalla Bbc, è seguito da milioni di spettatori nel Regno Unito e all'estero.
- Quest’anno, un triste fuoriprogramma concluderà la giornata del sovrano britannico. Come riportato dalla stampa locale, alle 15 nella chiesa di Brightwell Baldwin nell'Oxfordshire, ad un'ora di strada circa da Londra, si terranno i funerali di Lady Pamela Hicks, cugina della regina Elisabetta e sua dama di compagnia. Carlo III, dunque, al termine del Trooping the colour dovrebbe raggiungere la Chiesa in tempo per la funzione.
- A bordo di un’auto burgundy, hanno raggiunto le celebrazioni anche il principe William, la moglie Kate Middleton e i loro tre figli: George, Charlotte e Louis.
- Per l’occasione, la principessa di Galles ha optato per un look dai colori pastello. Una giacca azzurro tenue coordinata con il cappello a falda larga. Per l’erede al trono William, invece, la scelta è ricaduta sull’uniforme ufficiale.
- I membri della famiglia reale si sono poi uniti alla parata a bordo di una elegante carrozza. Seduto accanto alla principessa di Galles c'è il suo terzogenito, il principe Louis.
- Sulla stessa carrozza di Kate Middleton, seduti di fronte alla madre, ci sono anche gli altri due figli, il primogenito George e la seconda nata, Charlotte. I due bambini, eleganti e composti, hanno salutato la folla sorridendo.
- A bordo di un'altra carrozza c'è re Carlo III, vero protagonista dei festeggiamenti odierni. Il sovrano indossa l'uniforme rossa ufficiale delle celebrazioni formali.
- Accanto al sovrano, indossando lo stesso modello di uniforme con una variazione solo sulla forma del cappello, c'è la moglie Camilla. La coppia, sorridente, saluta la folla mentre la carrozza si muove da Buckingham Palace lungo The Mall.
- Sulla carrozza n. 1 Barouche (un modello imponente trainato da cavalli), c'è la duchessa di Edimburgo, Sophie Rhys-Jones, moglie del principe Edoardo e cognata di re Carlo III. Accanto a lei il viceammiraglio Sir Tim Laurence, marito della Principessa Anna, sorella del sovrano.
- Sulla carrozza Barouche n. 2 ci sono invece il Duca di Gloucester, Richard, cugino della defunta Elisabetta II, e la moglie Birgitte Eva van Deurs, Duchessa di Gloucester.