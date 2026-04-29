Il principe e la principessa di Galles si sono sposati il 29 aprile 2011 dopo dieci anni dal loro primo incontro, tra le aule universitarie di St. Andrews in Scozia. Le nozze, celebrate a Westminster, sono state seguite da oltre 2 miliardi di spettatori. Da allora, la coppia ha avuto tre figli, Kate è guarita dal cancro e i due sono diventati primi in linea di successione al trono ascolta articolo

Sono passati 15 anni da quando il principe William d’Inghilterra e Kate Middleton hanno detto sì nella Abbazia di Westminster. Il matrimonio reale, la mattina del 29 aprile 2011, è stato seguito in diretta da oltre due miliardi di spettatori, oltre alle migliaia di persone che hanno affollato le strade di Londra per veder passare gli sposi o assistere al primo saluto da marito e moglie dal balcone di Buckingham Palace. Da allora molte cose sono cambiate: la regina Elisabetta è morta, il figlio Carlo è diventato re e gli stessi William e Kate sono diventati primi in linea di successione al trono.

©Getty

Il fidanzamento La strada che ha portato i due alle nozze non è stata priva di ostacoli. William, che ai tempi era ancora secondo in linea di successione, ha incontrato Kate Middleton nel 2001, mentre entrambi frequentavano l'Università di St. Andrews in Scozia. I due hanno tenuto la loro relazione lontana dai riflettori più a lungo possibile anche perché la ragazza, anche se benestante e di famiglia borghese, non aveva origini nobili. La coppia nel 2005 è uscita allo scoperto ma le costanti pressioni dei media, della famiglia reale e della società inglese hanno rischiato di far vacillare il rapporto. Nel 2007, infatti, William ha lasciato Kate che però, pochi mesi dopo, lo ha riconquistato. Complice anche la regina Elisabetta che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe invitato il nipote a non lasciare che le pressioni rovinassero la relazione. Il loro fidanzamento, iniziato ufficialmente il 20 ottobre 2010, è stato annunciato il 16 novembre successivo. Vedi anche Kate Middleton all'Anzac Day, orecchini di zaffiro in omaggio a Lady D

Il matrimonio La proposta di matrimonio è arrivata alla fine del 2010 mentre i due fidanzati si trovavano in viaggio in Kenya. William ha chiesto a Kate di sposarlo regalandole lo stesso anello che il padre Carlo aveva dato alla madre Diana. William, ancora secondo in linea di successione, alcune ore prima delle nozze ha ricevuto dalla Regina i titoli di Duca di Cambridge, Conte di Strathearn e Barone Carrickfergus. Dopo il matrimonio, quindi, anche Kate ha ricevuto gli stessi titoli. La cerimonia si è tenuta all’Abbazia di Westminster. Gli sposi, per arrivare alla chiesa, sono partiti dal palazzo reale percorrendo le strade della città: prima William, accompagnato da fratello Harry, a bordo Bentley State Limousine; poco dopo Kate, accompagnata dal padre, a bordo della Rolls-Royce Phantom VI della regina. Dopo la cerimonia, gli sposi sono saliti su una carrozza scoperta che li ha riportati a Buckingham Palace, dove la coppia è poi apparsa al balcone. Potrebbe interessarti Kate in lilla al ricevimento per i 100 anni della regina Elisabetta