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Kate Middleton e il principe William festeggiano 15 anni di matrimonio: la loro storia

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Il principe e la principessa di Galles si sono sposati il 29 aprile 2011 dopo dieci anni dal loro primo incontro, tra le aule universitarie di St. Andrews in Scozia. Le nozze, celebrate a Westminster, sono state seguite da oltre 2 miliardi di spettatori. Da allora, la coppia ha avuto tre figli, Kate è guarita dal cancro e i due sono diventati primi in linea di successione al trono

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Sono passati 15 anni da quando il principe William d’Inghilterra e Kate Middleton hanno detto sì nella Abbazia di Westminster. Il matrimonio reale, la mattina del 29 aprile 2011, è stato seguito in diretta da oltre due miliardi di spettatori, oltre alle migliaia di persone che hanno affollato le strade di Londra per veder passare gli sposi o assistere al primo saluto da marito e moglie dal balcone di Buckingham Palace. Da allora molte cose sono cambiate: la regina Elisabetta è morta, il figlio Carlo è diventato re e gli stessi William e Kate sono diventati primi in linea di successione al trono. 

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Il fidanzamento

La strada che ha portato i due alle nozze non è stata priva di ostacoli. William, che ai tempi era ancora secondo in linea di successione, ha incontrato Kate Middleton nel 2001, mentre entrambi frequentavano l'Università di St. Andrews in Scozia. I due hanno tenuto la loro relazione lontana dai riflettori più a lungo possibile anche perché la ragazza, anche se benestante e di famiglia borghese, non aveva origini nobili. La coppia nel 2005 è uscita allo scoperto ma le costanti pressioni dei media, della famiglia reale e della società inglese hanno rischiato di far vacillare il rapporto. Nel 2007, infatti, William ha lasciato Kate che però, pochi mesi dopo, lo ha riconquistato. Complice anche la regina Elisabetta che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe invitato il nipote a non lasciare che le pressioni rovinassero la relazione. Il loro fidanzamento, iniziato ufficialmente il 20 ottobre 2010, è stato annunciato il 16 novembre successivo. 

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Il matrimonio

La proposta di matrimonio è arrivata alla fine del 2010 mentre i due fidanzati si trovavano in viaggio in Kenya. William ha chiesto a Kate di sposarlo regalandole lo stesso anello che il padre Carlo aveva dato alla madre Diana. William, ancora secondo in linea di successione, alcune ore prima delle nozze ha ricevuto dalla Regina i titoli di Duca di Cambridge, Conte di Strathearn e Barone Carrickfergus. Dopo il matrimonio, quindi, anche Kate ha ricevuto gli stessi titoli. La cerimonia si è tenuta all’Abbazia di Westminster. Gli sposi, per arrivare alla chiesa, sono partiti dal palazzo reale percorrendo le strade della città: prima William, accompagnato da fratello Harry, a bordo Bentley State Limousine; poco dopo Kate, accompagnata dal padre, a bordo della Rolls-Royce Phantom VI della regina. Dopo la cerimonia, gli sposi sono saliti su una carrozza scoperta che li ha riportati a Buckingham Palace, dove la coppia è poi apparsa al balcone.

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Dopo 15 anni

In questi 15 anni sono successe molte cose nella vita privata della coppia reale. William e Kate hanno avuto tre figli: George, nato nel 2013, Charlotte, nata nel 2015, e Louis, arrivato infine nel 2018. Nel marzo del 2024 la principessa di Galles ha reso noto di essere malata: le era stato diagnosticato un cancro scoperto a seguito di un intervento chirurgico all'addome avvenuto a gennaio dello stesso anno. Kate si è sottoposta a tutte le cure e poi, il gennaio successivo, ha fatto sapere che il suo tumore è in remissione. Ora la coppia partecipa nuovamente a tutti gli eventi ufficiali e non organizzati dalla royal family britannica. 

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