Meghan Markle ed Harry festeggiano 8 anni di nozze: le foto inedite

Sono passati 8 anni da quando il principe britannico Harry e l’attrice americana Meghan Markle si sono detti sì nella cappella di San Giorgio, a Windsor. Il Duca e la Duchessa di Sussex si sono sposati il ​​19 maggio 2018 e oggi, in occasione del loro anniversario, Meghan ha condiviso sui social alcuni scatti inediti del loro matrimonio. “Eight years ago today…” (e l’emoji di una luna) scrive l’attrice nei due post da dodici scatti ciascuno che racchiudono i momenti più belli della cerimonia e della festa, immortalati dal fotografo che la stessa Meghan definisce “the wonderful Chris Allerton”.

Il primo carosello racchiude gli scatti inediti della celebrazione: alcune foto sono a colori e altre in bianco e nero ma da tutte traspare l'emozione del momento. I due sposi parlano tra loro, si sorridono. Si vedono i dettagli dell’abito da sposa di Meghan, la sua acconciatura, il trucco delicato e i gioielli indossati da quella che, dal giorno delle nozze, è diventata la Duchessa di Sussex. Il vestito bianco dell’attrice americana è stato disegnato dalla stilista britannica Clare Waight Keller: un abito dal taglio semplice, con scollo a barca e maniche a tre quarti, arricchito solo da un lungo velo fermato sul capo da un diadema di brillanti.

Le foto della festa

Nel secondo carosello, invece, ci sono le foto inedite della festa. Meghan ed Harry ormai sposi si divertono a ballare sulla pista e la neo Duchessa sfoggia un secondo abito, sempre bianco e lungo, che lascia la schiena scoperta mentre è accollato sul davanti. A non passare inosservati, però, sono i grandi assenti di queste fotografie. Alle nozze di Harry e Meghan erano infatti presenti tutti gli altri membri della famiglia reale britannica: la regina Elisabetta II e suo marito, il principe Filippo, erano ancora in vita, l’allora principe Carlo aveva accompagnato la nuora all’altare e Kate Middleton e il principe William, già sposati da sette anni, erano tra gli invitati. Negli ultimi anni però sono cambiate molte cose: il Duca e la Duchessa di Sussex hanno deciso di allontanarsi dalla vita di Buckingham Palace, si sono trasferiti in America e hanno perso i contatti con tutti i membri della royal family.