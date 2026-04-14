Il duca e la duchessa di Sussex sono in Oceania per un viaggio di quattro giorni. Oltre all'incontro con i bambini ricoverati a Melbourne, la coppia ha visitato l'Australian National Veterans Arts Museum. Nei prossimi giorni sono previste tappe a Canberra e a Sidney, dove Meghan Markle terrà un evento fra yoga e pratiche olistiche, al costo di 2.700 dollari (1600 euro) a partecipante