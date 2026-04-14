Meghan Markle ed Harry in Australia, visita in un ospedale pediatrico di Melbourne. FOTO
Il duca e la duchessa di Sussex sono in Oceania per un viaggio di quattro giorni. Oltre all'incontro con i bambini ricoverati a Melbourne, la coppia ha visitato l'Australian National Veterans Arts Museum. Nei prossimi giorni sono previste tappe a Canberra e a Sidney, dove Meghan Markle terrà un evento fra yoga e pratiche olistiche, al costo di 2.700 dollari (1600 euro) a partecipante
- Il principe Harry e la consorte Meghan sono in Australia per un tour di quattro giorni che li vede unire impegni per cause benefiche con quelli privati, a partire da Melbourne con la visita a un ospedale pediatrico.
- Si tratta del primo viaggio dei duchi di Sussex in Oceania dal 2018: in quell'occasione andarono in veste ufficiale come membri attivi della famiglia reale, con le tappe in Australia, Nuova Zelanda e nelle isole del Pacifico, due anni prima del traumatico strappo coi Windsor e del successivo trasferimento in California.
- Nonostante la coppia, che vive in America, non sia più parte attiva della Royal Family britannica, il tour in Australia è stato definito dai media inglesi come "quasi reale": sono infatti centinaia gli ammiratori che il principe e la moglie hanno attirato durante la loro visita.
- Meghan ed Harry sono stati accolti al Royal Children's Hospital di Melbourne da una folla di centinaia di persone, tra pazienti e staff, che si sono radunate nell'atrio per vedere i Sussex.
- Nell'ospedale pediatrico la coppia di duchi ha incontrato i bambini ricoverati e i loro genitori, posando per selfie, abbracciando i presenti e stringendo le mani del personale sanitario.
- Meghan Markle, durante la visita al Royal Children's Hospital di Melbourne, ha anche preso parte a una seduta di terapia nel giardino Kelpie insieme ai pazienti.
- La visita dei duchi di Sussex in Australia arriva in un periodo di crisi di popolarità della Royal Family, dopo le liti tra Harry, Meghan e il resto della famiglia di Re Carlo, ma anche in seguito allo scandalo dell'ex principe Andrea per i legami con Jeffrey Epstein.
- A Melbourne, i duchi di Sussex hanno anche visitato l'Australian National Veterans Arts Museum (ANVAM). Si tratta di un'associazione che sostiene il benessere mentale, fisico e sociale della comunità dei veterani in Australia.
- Per l'occasione marito e moglie hanno indossato abiti con colori coordinati sui toni del marrone e del verde militare. Harry ha optato per un pantalone scuro abbinato a una camicia unica tinta. Meghan invece aveva un dolcevita in maglia color tortora abbinato a una gonna a tubino longette verde militare della stessa tonalità della giacca scamosicata. Capelli raccolti e trucco leggero a completare il look.
- Il viaggio dei duchi non si ferma a Melbourne: Harry e Meghan sono attesi a Canberra e Sydney dove sono previsi anche alcuni eventi commerciali a pagamento. A Melbourne, ad esempio, il secondogenito di re Carlo ha organizzato un incontro dedicato alla salute mentale, con biglietti da 997 dollari australiani (600 euro). La moglie Meghan, invece, in un hotel di Sydney ha previsto un evento tra yoga e pratiche olistiche, al costo di 2.700 dollari (1600 euro) a partecipante.