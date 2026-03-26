Kate e William all'insediamento della prima arcivescova di Canterbury della storia. FOTO
Sarah Mullally, eletta alla guida della Chiesa Anglicana lo scorso gennaio, si è insediata ufficialmente alla presenza dei principi del Galles e di altri rappresentanti delle istituzioni come il premier Keir Starmer e i due Speaker dei rami del Parlamento. "Portiamo le vittime e i sopravvissuti agli abusi nei nostri cuori e nelle nostre preghiere", ha detto nel suo sermone. Al termine della funzione la nuova arcivescova è stata accolta da una grande folla fuori dalla cattedrale
- Sarah Mullally è la nuova arcivescova di Canterbury. Per la prima volta nella storia è una donna a ricoprire l’importante ruolo della Chiesa d’Inghilterra. La cerimonia di insediamento si è tenuta il 26 marzo, a pochi mesi dall'elezione di Mullally. L'intronizzazione ufficiale, alla presenza dei principi d'Inghilterra William e Kate, è stata segnata da una liturgia solenne nella millenaria cattedrale di Canterbury.
- "Portiamo le vittime e i sopravvissuti agli abusi nei nostri cuori e nelle nostre preghiere". Con queste parole Sarah Mullally ha iniziato il suo sermone durante la cerimonia di insediamento. Una dichiarazione molto importante la sua, col rinnovato impegno alla giustizia e alla trasparenza rispetto agli scandali delle molestie e degli insabbiamenti interni all'istituzione.
- La funzione religiosa, intrisa di simbolismo, è arrivata dopo che Mullally era già diventata guida spirituale degli anglicani lo scorso gennaio. All'inizio della cerimonia ha bussato tre volte con il suo bastone pastorale sul portone occidentale della cattedrale per chiedere l'ammissione, segnando l'inizio di una nuova era per la confessione di Stato nel Regno Unito.
- Presenti alla liturgia oltre 2.000 invitati, tra cui i principi di Galles, William e Kate che hanno cantato gli inni, e diversi rappresentanti istituzionali, come il premier Keir Starmer e i due Speaker dei rami del Parlamento.
- Mullally è stata consacrata sull'antica Cattedra di Sant'Agostino, utilizzata per l'intronizzazione degli arcivescovi di Canterbury. Ha quindi promesso di "abbattere i muri che dividono", impegnandosi a guidare la comunione anglicana (85 milioni di fedeli in 165 Paesi) verso la riconciliazione, pur consapevole delle forti tensioni che la sua nomina ha suscitato nelle diocesi più conservatrici dell'Africa.
- Una volta conclusa la cerimonia, ad accogliere Mullally fuori dalla cattedrale c’era un bagno di folla acclamante.
- La principessa di Galles, per omaggiare Sarah Mullally nel giorno del suo insediamento, ha indossato un lungo cappotto con le spalle definite e con una fantasia a scacchi piccoli bianchi e neri che si addicono al suo ruolo reale. Un look sofisticato perfettamente adatto al contesto diplomatico e istituzionale.
- Il look della futura regina britannica è stato completato con un cappello in paglia a falda larga degli stessi toni del cappotto. Un pezzo creato da Juliette Botterill che Kate Middleton ha dovuto tenere con la mano a causa del forte vento.