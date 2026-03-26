Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Kate e William all'insediamento della prima arcivescova di Canterbury della storia. FOTO

Mondo fotogallery
8 foto
Ansa/Getty

Sarah Mullally, eletta alla guida della Chiesa Anglicana lo scorso gennaio, si è insediata ufficialmente alla presenza dei principi del Galles e di altri rappresentanti delle istituzioni come il premier Keir Starmer e i due Speaker dei rami del Parlamento. "Portiamo le vittime e i sopravvissuti agli abusi nei nostri cuori e nelle nostre preghiere", ha detto nel suo sermone. Al termine della funzione la nuova arcivescova è stata accolta da una grande folla fuori dalla cattedrale

ULTIME FOTOGALLERY

Maltempo, neve e vento forte su diverse zone d'Italia. FOTO

Cronaca

I fiocchi hanno imbiancato molte aree del Paese, dall’Emilia-Romagna fino al Veneto passando per...

11 foto

Meteo, è tornata la neve su gran parte Italia, anche a bassa quota

Cronaca

Nevica su Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e sui settori orientali di Toscana, Umbria...

10 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 marzo: la rassegna stampa

Cronaca

A monopolizzare le aperture dei quotidiani, in edicola oggi, le dimissioni di Daniela Santanchè...

16 foto

Pasqua e Pasquetta, tra agriturismi e B&B per una vacanza di charme

Lifestyle

Bed&breakfast glamour, agriturismi di lusso, dimore storiche e country relais con un unico...

40 foto

Gino Paoli, un viaggio tra i luoghi del cuore e delle sue canzoni

Lifestyle

Un viaggio nei luoghi liguri che hanno accompagnato la vita e la musica di Gino Paoli. Dalle...

10 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Iran: "Risposta al piano Usa inviata ieri sera, ora attendiamo". LIVE

    live Mondo

    La risposta dell'Iran alla proposta statunitense in 15 punti per porre fine al conflitto in corso...

    Ucraina, nuovo attacco russo con droni nella regione di Odessa. LIVE

    live Mondo

    Droni russi hanno preso di mira infrastrutture portuali e impianti energetici nella regione di...

    Santanchè si dimette: "Obbedisco e pago anche per gli altri". LIVE

    live Politica

    Si dimette anche il capogruppo di Forza Italia al Senato. Ieri Daniela Santanchè ha abbandonato...