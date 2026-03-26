Sarah Mullally, eletta alla guida della Chiesa Anglicana lo scorso gennaio, si è insediata ufficialmente alla presenza dei principi del Galles e di altri rappresentanti delle istituzioni come il premier Keir Starmer e i due Speaker dei rami del Parlamento. "Portiamo le vittime e i sopravvissuti agli abusi nei nostri cuori e nelle nostre preghiere", ha detto nel suo sermone. Al termine della funzione la nuova arcivescova è stata accolta da una grande folla fuori dalla cattedrale