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Cavalli scappati a Roma, indagato l'agente che ha acceso i fuochi d'artificio

Cronaca

Si tratta dell'agente della Polizia municipale che avrebbe acceso i petardi durante le prove della parata del 2 giugno, provocando la fuga degli animali. I pm contestano lesioni colpose e accensioni ed esplosioni aggravate

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C'è un primo indagato nell'inchiesta avviata della Procura di Roma sulla fuga di circa trenta cavalli durante le prove della parata del 2 Giugno. Si tratta dell'agente della Polizia municipale cha ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la reazione degli animali. Nei suoi confronti i pm di piazzale Clodio, coordinati dall'aggiunto Giuseppe De Falco, contestano le lesioni colpose e accensioni ed esplosioni pericolose aggravate.

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