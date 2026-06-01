Tutto è accaduto nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 maggio. I cavalli erano in posizione di attesa per le prove, già schierati, ma qualcosa è andata storto. L'esplosione della batteria di fuochi d'artificio, a 200 metri di distanza circa dai puro sangue, li ha imbizzarriti. Al galoppo hanno travolto persone, veicoli e provocato alcuni incidenti. Il vigile responsabile dell'accensione della miccia è stato individuato poco dopo e avrebbe ammesso di aver acceso quei fuochi per “motivi goliardici” mentre era in compagnia di alcuni colleghi. Tanta la paura tra chi ha vissuto da vicino quei momenti. "È stata la nottata più spaventosa della mia vita - non esita a definirla una carabiniera impegnata nelle prove della parata - I cavalli hanno travolto chiunque e qualsiasi cosa si trovassero davanti".