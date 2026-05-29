Durante il weekend lungo sarà aumentata e garantita la sorveglianza del personale: la presenza su strada di Anas sarà di 2.500 risorse in turnazione, personale tecnico e di esercizio, e più 200 unità delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale. In vista dell'"incremento significativo dei flussi di traffico lungo tutta la nostra rete stradale e autostradale, abbiamo predisposto un piano straordinario di monitoraggio e gestione della viabilità con presìdi rafforzati e un coordinamento costante con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell'Ordine", ha spiegato l'ad di Anas Claudio Andrea Gemme, annunciando che per garantire a milioni di cittadini "spostamenti sicuri e il più possibile scorrevoli verso le principali località turistiche e di rientro", tutte le strutture operative "saranno impegnate 24 ore su 24 per intervenire subito in caso di criticità".